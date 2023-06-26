Заказчикам убийства Гандзюк присудили по 10 лет за решеткой

26 июня Днепровский райсуд объявил приговор по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Виновникам присудили по 10 лет тюрьмы.

Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а Алексея Левина – в организации. Кроме того, они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

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Заказчиков нападения на Гандзюк засудили

Днепровский районный суд признал Мангера и Левина виновными в заказе и организации умышленного телесного повреждения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк.

Суд над заказчиками убийства / Фото Офис генпрокурора

Суд согласился с позицией прокуроров о назначении максимального наказания виновникам – 10 лет лишения свободы. А также суд обязал взыскать с фигурантов преступления 15 миллионов гривен морального вреда.

Судья оглашает приговор по делу об убийстве Гандзюк: смотрите видео

Что известно об убийстве активистки

В начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. В организацию преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.

Тот в свою очередь встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным, и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников совершения преступления.

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома. В начале августа 2018 года помощник депутата Херсонского облсовета уплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов, еще 500 долларов предоставили раньше как задаток.

4 ноября 2018 года Екатерина умерла. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы.

Судья подчеркнула, что обвиняемые могут обжаловать приговор путем подачи апелляции в течение 30 дней со дня оглашения приговора.