Об этом Грабчук сообщил во время заседания суда. Днепровский райсуд Киева допросил его 21 апреля.

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Убийца Екатерины Гандзюк назвал мотивы преступления

Исполнитель нападения на Гандзюк – Никита Грабчук – рассказал, что не отбыл до конца свой срок заключения. Он был за решеткой до 3 марта 2022 года, после чего был освобожден указом президента, потому что решил оборонять Украину.

Грабчук заявил, что убить Гандзюк приказал Сергей Торбин. По его словам, он доверял Торбину как бывшему командиру и как другу на 2018 год.

Грабчук отметил, что все равно совершил бы нападение, даже если бы не получил денежного вознаграждения. Он мотивировал это уважением к Торбину и авторитетом его фигуры.

Да, даже если бы денежного обепечения не было, я бы сделал это. Я не знаю, чего я в то время так думал,

– сказал он.

Грабчук подчеркнул, что Торбин платил за аренду дома, в котором он проживал вместе с поставщиками. К тому же заказчик давал им деньги на еду и жизнь.

По состоянию на 2023 год, по словам Грабчука, дружеские отношения с Торбиным он не поддерживает, поскольку "был утрачен авторитет".

"Это, наверное, самая страшная ошибка (нападение на Екатерину Гандзюк) в моей жизни, за которую я больше всего жалею", – добавил Грабчук.

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