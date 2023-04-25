Про це Грабчук повідомив під час засідання суду. Дніпровський райсуд Києва допитав його 21 квітня.
Зверніть увагу А у нас війна, Катю, – батько Гандзюк присвятив доньці щемливий допис у день її народження
Вбивця Катерини Гандзюк назвав мотиви злочину
Виконавець нападу на Гандзюк – Микита Грабчук – розповів, що не відбув до кінця свій термін ув’язнення. Він був за ґратами до 3 березня 2022 року, після чого був звільнений указом президента, бо вирішив обороняти Україну.
Грабчук заявив, що вбити Гандзюк наказав Сергій Торбін. За його словами, він довіряв Торбіну як колишньому командиру і як другу станом на 2018 рік.
Грабчук зауважив, що все одно б скоїв напад, навіть якби не отримав грошової винагороди. Він мотивував це повагою до Торбіна та авторитетом його фігури.
Так, навіть якби грошового забезпечення не було, я б зробив це. Я не знаю, чого я на той час так думав,
– сказав він.
Грабчук наголосив, що Торбін платив за оренду будинку, в якому він проживав разом з посправниками. До того ж замовник давав їм кошти на їжу та життя.
Станом на 2023 рік, за словами Грабчука, дружніх стосунків з Торбіним він не підтримує, оскільки "був втрачений авторитет".
"Це, напевно, найстрашніша помилка (напад на Катерину Гандзюк) у моєму житті, за яку я найбільше жалкую", – додав Грабчук.
Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо
- Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2020 року. 4 листопада активістка померла у лікарні – у неї були численні хімічні опіки тіла.
- Причиною трагедії називають діяльність активістки. Вона боролась з корупцією на Херсонщині і цим заважала місцевим чиновникам.
- Замовником злочину вважають голову Херсонської облради Владислава Мангера, посередником – Олексія Левіна. Вони перебувають під вартою.
- 16 жовтня 2020 року Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. Однак його покарання – 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Цей вирок передбачає вихід Павловського на волю.