Замовникам вбивства Гандзюк присудили по 10 років за ґратами

26 червня Дніпровський райсуд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Винуватцям присудили по 10 років в'язниці.

Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна – в організації. Крім того, вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

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Замовників нападу на Гандзюк засудили

Дніпровський районний суд визнав Мангера та Левіна винними у замовленні та організації умисного тілесного ушкодження, що спричинив смерть Катерини Гандзюк.

Суд над замовниками вбивства / Фото Офіс генпрокурора

Суд погодився з позицією прокурорів про призначення максимального покарання винуватцям – 10 років позбавлення волі. А також суд зобов'язав стягнути з фігурантів злочину 15 мільйонів гривень моральної шкоди.

Суддя оголошує вирок у справі про вбивство Гандзюк: дивіться відео

Що відомо про вбивство активістки

На початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 року близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під'їзду її будинку. На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради сплатив Торбіну обіцяні для співучасників 4500 доларів, ще 500 доларів надали раніше як завдаток.

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

Суддя наголосила, що обвинувачені можуть оскаржити вирок, шляхом подання апеляції протягом 30 днів з дня оголошення вироку.