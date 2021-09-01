В Сумах иностранные студенты изнасиловали 25-летнюю девушку

В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку. Сотрудники полиции нашли злоумышленников.

Полиция их обнаружила менее чем за сутки. О преступлении правоохранителям сообщила мать потерпевшей.

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В Сумах иностранные студенты изнасиловали девушку

В полиции рассказали, что заявление о преступлении написала сумчанка. Женщина рассказала, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные. Полицейские разыскали злоумышленников.

Правоохранители оперативно установили, что преступление совершили двое иностранцев, которые учатся в сумских вузах. Одному – 22 года, а второму – 20,

– рассказали в полиции.

Правоохранители установили их личность и разыскали менее чем за сутки. Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении изнасилования. Статья предусматривает тюрьму на срок от 7 до 12 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

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