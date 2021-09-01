В Сумах иностранные студенты изнасиловали 25-летнюю девушку
Источник:Нацполиция
В Сумах двое иностранных студентов изнасиловали 25-летнюю девушку. Сотрудники полиции нашли злоумышленников.
Полиция их обнаружила менее чем за сутки. О преступлении правоохранителям сообщила мать потерпевшей.
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В Сумах иностранные студенты изнасиловали девушку
В полиции рассказали, что заявление о преступлении написала сумчанка. Женщина рассказала, что ее 25-летнюю дочь изнасиловали неизвестные. Полицейские разыскали злоумышленников.
Правоохранители оперативно установили, что преступление совершили двое иностранцев, которые учатся в сумских вузах. Одному – 22 года, а второму – 20,
– рассказали в полиции.
Правоохранители установили их личность и разыскали менее чем за сутки. Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении изнасилования. Статья предусматривает тюрьму на срок от 7 до 12 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
Коротко о последних подобных трагедиях в Украине
- Во Львове правоохранители разыскивают 48-летнего львовянина Ростислава Озарко. Его подозревают в изнасиловании 33-летнего знакомого.
- В Запорожской области 12-летняя школьница родила от насильника ребенка. Бердянский суд вынес приговор тому подростку, который изнасиловал 12-летнюю девочку.
- В Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Злоумышленник заверил девушку, что спасет ее от грозы и отвезет домой. Но вместо этого завез в свой дачный дом, где и совершил преступление.