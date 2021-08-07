Заметим, что мужчина неоднократно судим. Ранее его обвиняли в насильственных и имущественных преступлениях.
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Насильника задержали через несколько часов
Об изнасиловании правоохранителей сообщила мать девочки примерно в 1 час ночи 6 августа. Пообщавшись с несовершеннолетней, полицейские взялись за поиски злоумышленника. В частности, по тревоге подняли личный состав местной полиции.
За несколько часов полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. Мужчина в то время находился в квартире, где прописана его сожительница.
Кроме того, на месте преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства. Они прямо указывают, что именно этот человек изнасиловал 14-летнюю девушку.
Провел 8 лет в тюрьме
Ранее злоумышленника уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, он сильно избил человека, и тот умерла. За это ему дали 8 лет тюрьмы.
Ранее мужчину обвиняли в насильственных и имущественных преступлениях / Фото Нацполиции
Что ему теперь грозит
Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Против него возбудили дело по статье об изнасиловании. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Если же докажут его вину, мужчине грозит еще 12 лет тюрьмы.
Также правоохранители назначен ряд экспертиз. Что касается потерпевшей, то с ней работают психологи.
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Резонансные случаи изнасилований несовершеннолетних в Украине
- В Днепре мужчина пытался изнасиловать 14-летнюю девушку в подъезде. К счастью, несовершеннолетний удалось скрыться. Злоумышленника же разыскивает не только полиция, а и неравнодушные люди.
- На Сумщине 24-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в заброшенном доме, где та отдыхала с друзьями. Произошло это еще в феврале. Вскоре по злоумышленника должен быть суд.
- В Каменском на Днепропетровщине 44-летний мужчина насиловал 3 своих детей. Надругательство над ними продолжалась в течение 5 лет. Добавим, что наименьшей сейчас – 12, а старшей – 17.
- На Тернопольщине во время отдыха 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку. Потерпевшая попала в больницу.
- На школьном выпускном в Кривом Роге учитель изнасиловал свою ученицу. В местной полиции якобs посоветовали потерпевшей "сыграть свадьбу" с насильником.