Зауважимо, що чоловік є неодноразово судимим. Раніше його звинувачували у насильницьких і майнових злочинах.

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Ґвалтівника затримали за кілька годин

Про зґвалтування правоохоронців повідомила мати дівчинки приблизно о 1 ночі 6 серпня. Поспілкувавшись з останньою, поліцейські взялись за пошуки зловмисника. Зокрема, за тривогою підняли особовий склад місцевої поліції.

За кілька годин поліцейським вдалося затримати підозрюваного у злочині. Чоловік у той час перебував у квартирі, де є прописаною його співмешканка.

Крім того, на місці злочину криміналісти вилучили речові докази. Вони прямо вказують, що саме цей чоловік зґвалтував 14-річну дівчину.

Провів 8 років у в'язниці

Раніше зловмисника вже притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, він сильно побив людину, і та померла. За це йому дали 8 років в'язниці.



Раніше чоловіка звинувачували у насильницьких і майнових злочинах / Фото Нацполіції

Що йому тепер загрожує

Чоловік перебуває у ізоляторі тимчасово тримання. Проти нього порушили справу за статтею про зґвалтування. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Якщо ж доведуть його вину, чоловікові загрожує ще 12 років в'язниці.

Також правоохоронці призначили низку експертиз. Щодо потерпілої, то з нею працюють психологи.

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