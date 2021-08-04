Трагедія трапилася увечері 13 лютого 2021 року в одному із селищ міського типу на Сумщині.

Зверніть увагу Двічі зґвалтував та возив містом: у Сумах чоловік знущався з дівчини

Чоловік спершу вмовляв потерпілу до інтиму

Обвинувачений помітив компанію неповнолітніх у закинутому будинку. Він вирішив прогнати їх, представившись поліцейським. Коли підлітки виходили із будинку, чоловік схопив одну із дівчат, яка йшла останньою, та повів її у кімнату.

Спочатку він вмовляв 14-річну дівчину, щоб та задовольнила його. Коли вона відмовилася – він зґвалтував її.

Що загрожує чоловіку

За статтею про зґвалтування неповнолітньої особи 24-річному чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Останні випадки зґвалтування в Україні

На жаль, в Україні лише за останній час сталося кілька випадків зґвалтувань. Усіх їх розслідує поліція.