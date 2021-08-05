Жахливий злочин трапився 4 серпня. Жінка поверталась додому і проходила повз будинок творчості, коли на неї напав незнайомець. Він затягнув її у кущі, побив та зґвалтував.

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Підозрюваному у злочині – 28 років

Правоохоронці дуже швидко встановили особу зловмисника. Як виявилось, це був 28-річний чоловік. Раніше він вже побував за ґратами за крадіжку.

Затриманому загрожує до 5 років у тюрмі

Ймовірного ґвалтівника доставили до поліцейського відділу. Затриманому повідомили про підозру у зґвалтуванні. За злочин чоловік може опинитись знову в'язниці – цього разу до 5 років. Найближчим часом з запобіжним заходом для затриманого визначатиметься суд. Поки що тривають експертизи та слідчі дії.

У Сумщині колишній ув'язнений познущався з дівчини

Зазначимо, що на початку серпня Україну сколихнули одразу кілька повідомлень про зґвалтування. У кількох злочинах – жертвами ставали дівчата-підлітки.

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Так на Сумщині зловмисник назвався поліцейським та зґвалтував 14-річну дівчину. У Дніпрі ледь уникнула наруги підліток: вона втекла від ґвалтівника у під'їзд. А у Сумах колишній засуджений познущався з 18-річної місцевої мешканки.