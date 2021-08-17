Насильник – друг брата потерпевшей

По данным суда, девушка родила в марте 2020 года. Несовершеннолетним отцом оказался друг ее брата.

К теме Пообещал спасти от грозы: в Винницкой области рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

На заседании суда подросток признал свою вину и подтвердил, что летом 2019 года вступал в половую связь с девочкой. Он заявил, что все якобы происходило по согласию.

Однако у школьницы другая версия: по просьбе парня она несколько раз вступала с ним в половую связь в помещении нежилого дома. По словам девочки, насильник ей угрожал, чтобы она не рассказала маме или подругам.

Как наказали подростка

Адвокат девочки требовал, чтобы парень возместил пострадавшей моральный ущерб на сумму 500 тысяч гривен. Сторона защиты отмечала, что подросток лишил школьницу детства, заставил изменить ее образ жизни и обратиться к психиатру для преодоления стрессового расстройства психики.

Суд решил:

осудить насильника до 2 лет испытательного срока;

обязать его семью выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен, так как денег, чтобы удовлетворить иск полностью, у них нет.

Читайте также Назвался полицейским и изнасиловал 14-летнюю девушку: на Сумщине будут судить молодого человека