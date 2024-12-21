24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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11:00, 21 декабря Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Кроме Донецкой, Черниговской и Полтавской областей