24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також У низці областей – повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами"
11:00, 21 грудня
Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Крім Донецької, Чернігівської та Полтавської областей
10:32, 21 грудня
Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За даними моніторингових каналів, ворог атакує з Астраханської області, з полігону Капустин Яр.