Умер в реанимации: 28-летнего мужчину застрелили во время охоты в Сумской области

В Сумской области 28-летний мужчина получил смертельное ранение во время охоты. Полиция квалифицировала преступление как убийство по неосторожности.

Трагедия произошла в Ахтырском районе. Ранение получил житель села Боромля.

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Раненый умер в реанимации

Пострадавшего доставили в больницу, однако в реанимационном отделении спасти ему жизнь не смогли.

Мужчина стрелял в козу, но попал в друга

Правоохранители сообщили, что вблизи Боромли охотились четверо мужчин. 31-летний охотник стрелял в сторону дикой козы, однако сразу услышал крик. Когда он подошел ближе, то увидел раненым друга.

По факту гибели правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство по неосторожности". Сейчас проводят досудебное расследование.

Как сообщает местное издание " СТС ", по словам главы общины Василия Романика, охотник стрелял на звук. Погибшего ранили тремя выстрелами картечи.

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Ранее мужчина погиб во время охоты на Львовщине

Во Львовской области 13 ноября трагически погиб 66-летний охотник.

Инцидент произошел в одном из угодий Стрыйского района.

Мужчина стрелял в дичь, а попал в другого человека.

Пострадавший получил ранение грудной клетки и умер на месте.

Полиция открыла уголовное производство.

Текст публикации полиции Сумской области:

На Сумщине полиция расследует обстоятельства убийства по неосторожности

Вчера в Ахтырском районе, во время охоты, был тяжело ранен 28-летний житель села Боромля. В результате чего он умер в реанимационном отделении больницы.

Около 15 часов в полицию поступило сообщение о получении смертельного ранения 28-летним мужчиной.

Предварительно установлено, что четверо граждан охотились недалеко от села Боромля Ахтырского района. Стоя на номере, 31-летний мужчина произвел выстрел в сторону дикой козы, после чего услышал крик. Подойдя туда – обнаружил раненого товарища.

На место происшествия немедленно была вызвана карета скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось – он умер в реанимационном отделении больницы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины "Убийство по неосторожности". Продолжается досудебное расследование, во время которого будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой.