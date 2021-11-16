Помер у реанімації: 28-річного чоловіка застрелили під час полювання на Сумщині
Джерело:фейсбук поліції Сумської області
У Сумській області 28-річний чоловік отримав смертельне поранення під час полювання. Поліція кваліфікувала злочин, як вбивство з необережності.
Трагедія сталась в Охтирському районі. Поранення отримав житель села Боромля.
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Поранений помер в реанімації
Потерпілого доправили до лікарні, проте у реанімаційному відділенні врятувати йому життя не змогли.
Чоловік стріляв у козу, але поцілив у друга
Правоохоронці повідомили, що поблизу Боромлі полювали четверо чоловіків. 31-річний мисливець стріляв у бік дикої кози, проте одразу почув крик. Коли він підійшов ближче, то побачив пораненим друга.
За фактом загибелі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Вбивство через необережність". Наразі проводять досудове розслідування.До теми! Як повідомляє місцеве видання "СТС", за словами голови громади Василя Романіки, мисливець стріляв на звук. Загиблого поранили трьома пострілами з картечі.
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Раніше чоловік загинув під час полювання на Львівщині
- У Львівській області 13 листопада трагічно загинув 66-річний мисливець.
- Інцидент трапився в одному з угідь Стрийського району.
- Чоловік стріляв у дичину, а поцілив в іншу людину.
- Постраждалий отримав поранення грудної клітини і помер на місці.
- Поліція відкрила кримінальне провадження.
Текст публікації поліції Сумської області: