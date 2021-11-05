На оприлюднених у мережі кадрах видно, як водій ВАЗ на величезній швидкості тікає від патрульних.

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У ліквідації зловмисника взяли участь 2 машини правоохоронців. Вони переслідували порушника та вимагали його зупинитися. За даними очевидців, чоловік ще й стріляв у бік поліцейських.

Під час втечі ВАЗ зачепив червоний Hyundai та вилетів на газон. Дивом під час небезпечних маневрів ніхто не постраждав. Навіть після зупинки автомобіля горе-водій намагався втекти. Незабаром його таки нейтралізували.

Попередньо, водій перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У Києві водій зі стріляниною намагався втекти від поліції / Фото з телеграм-каналу dtp.kiev.ua

Авто вилетіло на газон: дивіться відео