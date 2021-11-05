Мовиться про ДТП біля села Михалин на Рівненщині, яке трапилося 17 червня 2021 року. Близько опівночі нетверезий водій вирішив покататися разом з чотирма пасажирами.

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Подробиці смертельної ДТП на Рівненщині

Керманич Volkswagen Touran їхав занадто швидко на заокругленій ділянці дороги. Із маневром чоловік у стані алкогольного сп'яніння не впорався та врізався у дерево на узбіччі.



Нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався в дерево / Фото Нацполіції

Після удару, автомобіль перекинувся. В аварії загинули обидва пасажири автомобіля – 30- і 31-річний жителі Михалина. Водій, а також його 43-річний і 28-річний односельці відбулися забоями та струсом мозку.



Унаслідок ДТП загинуло 2 людей, ще 3 отримали травми / Фото Нацполіції

Згодом чоловіка оглянули на стан алкосп'яніння. Драгер показав у його організмі 0,81 проміле алкоголю, при нормі 0,3. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження.

Рішення суду

На початку листопада 2021 року стало відомо, який вирок виніс суд у цій справі. Чоловіка засудили до 10 років ув'язнення та позбавлення водійських прав на такий самий термін.

Окрім цього, винуватець ДТП має сплатити родинам загиблих і травмованим пасажирам по 188 тисяч гривень моральних збитків. Шістьом дітям, які втратили батьків – по 88 тисяч гривень.



Суд призначив винуватцю ДТП 10 років за ґратами й грошову компенсацію родинам загиблих / Фото Нацполіції

На кожну дитину одного зі загиблих чоловік також повинен сплачувати по 3,6 тисячі гривень щомісяця до досягнення ними повноліття. Загальна сума компенсацій становить понад 1,3 мільйона гривень. Засуджений ще може оскаржити рішення в апеляційному суді.

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