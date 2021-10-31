У результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє учасників автопригоди отримали травми.

Зверніть увагу На Харківщині пасажирський поїзд врізався на переїзді в автомобіль

Що відомо про ДТП біля Луцька

Волинські правоохоронці зауважили, що ДТП сталася неподалік від дитячого табору. Особи загиблих, потерпілих і обставини аварії встановлюють.



Біля Луцька не розминулися BMW та Volkswagen / Фото "Волинські новини"

Упродовж дня на місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. Людей, які постраждали, відправили до Луцької міської лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.



Унаслідок аварії на Волині загинуло 2 людей / Фото "Волинські новини"

Страшні автопригоди в Україні: останні новини