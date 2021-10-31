В результате аварии погибли два человека. Еще трое участников ДТП получили травмы.
Обратите внимание На Харьковщине пассажирский поезд врезался на переезде в автомобиль
Что известно о ДТП возле Луцка
Волынские правоохранители отметили, что ДТП произошло неподалеку от детского лагеря. Личности погибших, пострадавших и обстоятельства аварии устанавливают.
Возле Луцка не разминулись BMW и Volkswagen / Фото "Волынские новости"
В течение дня на месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа. Людей, которые пострадали, отправили в Луцкую городскую больницу и Волынскую областную клиническую больницу.
В результате аварии на Волыни погибли 2 человека / Фото "Волынские новости"
Страшные дтп в Украине: последние новости
- Водитель автомобиля Infiniti в Харькове 28 октября сбила пенсионерку на переходе. Старушку отбросило под колеса авто, которое ехало напротив.
- Смертельное ДТП произошло в Харькове также 26 октября, когда 16-летний водитель пролетел на красный и врезался в Chevrolet. Подробности ситуации читайте по ссылке.
- Кроме этого, в ночь на 28 октября в селе Ветлы на Волыни погибла 17-летняя девушка. Водитель Mazda не справился с управлением и врезался в электроопору.