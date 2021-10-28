Деталі ДТП
Водій Mazda не впорався з керуванням. Автівка виїхала за межі проїжджої частини, а згодом зіткнулася з електроопорою та перекинулася.
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Жертвою ДТП стала 17-річна пасажирка. Постраждалого водія госпіталізували. Окрім того, в автомобілі перебували ще 2 людей. Внаслідок ДТП вони не отримали травм.
У водія вже взяли кров для аналізу, щоб встановити, чи був він тверезим за кермом.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
У Києві сталася ДТП зі швидкою
- У Києві 27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського трапилася масштабна потрійна ДТП. Зіштовхнулися швидка допомога, вантажівка та легковик.
- На кадрах з місця події видно, що легковик в'їхав у карету швидкої допомоги практично лоб у лоб.
- Збоку автівку притиснула вантажівка.
- Інформації про жертв або постраждалих наразі немає.
- Причини аварії наразі невідомі.