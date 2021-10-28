Деталі ДТП

Водій Mazda не впорався з керуванням. Автівка виїхала за межі проїжджої частини, а згодом зіткнулася з електроопорою та перекинулася.

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Жертвою ДТП стала 17-річна пасажирка. Постраждалого водія госпіталізували. Окрім того, в автомобілі перебували ще 2 людей. Внаслідок ДТП вони не отримали травм.

У водія вже взяли кров для аналізу, щоб встановити, чи був він тверезим за кермом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблої.

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