Подробности ДТП
Водитель Mazda не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, а затем столкнулся с электроопорой и перевернулся.
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Жертвой ДТП стала 17-летняя пассажирка. Пострадавший водитель госпитализирован. Кроме того, в автомобиле находились еще 2 человека. В результате ДТП они не получили травм.
У водителя уже взяли кровь для анализа, чтобы установить, был ли он трезвым за рулем.
Правоохранители открыли уголовное производство.
В Киеве произошло ДТП со скорой
- В Киеве 27 октября на проспекте Валерия Лобановского произошло масштабное тройное ДТП. Столкнулись скорая помощь, грузовик и легковушка.
- На кадрах с места происшествия видно, что легковушка въехала в карету скорой помощи практически лоб в лоб.
- Сбоку прижал грузовик.
- Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
- Причины аварии пока неизвестны.