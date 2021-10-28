Подробности ДТП

Водитель Mazda не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, а затем столкнулся с электроопорой и перевернулся.

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Жертвой ДТП стала 17-летняя пассажирка. Пострадавший водитель госпитализирован. Кроме того, в автомобиле находились еще 2 человека. В результате ДТП они не получили травм.

У водителя уже взяли кровь для анализа, чтобы установить, был ли он трезвым за рулем.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшей.

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