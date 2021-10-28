Инцидент произошел примерно в 19:00 в селе Владиславка. На место сразу прибыли следователи и группа реагирования патрульной полиции.

К теме Под Киевом мужчина сбил ребенка и сбежал

Авария по вине водителя

На выезде из населенного пункта мужчина не справился с управлением легковушки.

Он наехал на ребенка-пешехода и сбил его.

От удара лобовое стекло авто разбилось вдребезги.



От удара в машине вдребезги разбилось лобовое стекло / Фото полиции Киевской области



На место аварии прибыла полиция / Фото полиции Киевской области

Мальчика пришлось госпитализировать

Пострадавший школьник получил телесные повреждения. Поэтому мальчика направили в Мироновскую центральную районную больницу для обследования врачами.



Последствия аварии со школьником под Мироновкой / Фото полиции Киевской области

Наехал на ребенка на тротуаре и едва не снес забор: похожий случай в Ирпене

В городе Ирпень под Киевом водитель кроссовера Citroen сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару. После этого мужчина врезался в металлическое ограждение и изуродовал его. Ребенка с места аварии забрали в больницу с травмами.

Текст публикации полиции Киевской области:

Полиция Мироновки устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в селе Владиславка с участием несовершеннолетнего.

27 октября примерно в 19 часов на выезде из села Владиславка водитель автомобиля "Таврия" не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.

В результате наезда 13-летний мальчик получил телесные повреждения.

Пешеход направлен в Мироновскую центральную больницу для медицинского обследования.

На месте происшествия работают работники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции и устанавливают обстоятельства происшествия.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Не превышайте скоростной режим, будьте внимательными и ответственными на дороге.