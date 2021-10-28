Инцидент произошел примерно в 19:00 в селе Владиславка. На место сразу прибыли следователи и группа реагирования патрульной полиции.
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Авария по вине водителя
- На выезде из населенного пункта мужчина не справился с управлением легковушки.
- Он наехал на ребенка-пешехода и сбил его.
- От удара лобовое стекло авто разбилось вдребезги.
От удара в машине вдребезги разбилось лобовое стекло / Фото полиции Киевской области
На место аварии прибыла полиция / Фото полиции Киевской области
Мальчика пришлось госпитализировать
Пострадавший школьник получил телесные повреждения. Поэтому мальчика направили в Мироновскую центральную районную больницу для обследования врачами.
Последствия аварии со школьником под Мироновкой / Фото полиции Киевской области
Наехал на ребенка на тротуаре и едва не снес забор: похожий случай в Ирпене
В городе Ирпень под Киевом водитель кроссовера Citroen сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару. После этого мужчина врезался в металлическое ограждение и изуродовал его. Ребенка с места аварии забрали в больницу с травмами.
Текст публикации полиции Киевской области:
Полиция Мироновки устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в селе Владиславка с участием несовершеннолетнего.
27 октября примерно в 19 часов на выезде из села Владиславка водитель автомобиля "Таврия" не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.
В результате наезда 13-летний мальчик получил телесные повреждения.
Пешеход направлен в Мироновскую центральную больницу для медицинского обследования.
На месте происшествия работают работники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции и устанавливают обстоятельства происшествия.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Не превышайте скоростной режим, будьте внимательными и ответственными на дороге.