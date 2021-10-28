Інцидент трапився приблизно о 19:00 у селі Владиславка. На місце одразу прибули слідчі та група реагування патрульної поліції.

До теми Під Києвом чоловік збив дитину та втік

Аварія з вини водія

  • На виїзді з населеного пункту чоловік не впорався з керуванням легковика.
  • Він наїхав на дитину-пішохода і збив її.
  • Від удару лобове скло авто розбилося вщент.

Аварія у селі під Миронівкою, Таврія збила школяра
Від удару в машині вщент розбилося лобове скло / Фото поліції Київської області

Аварія у селі Владиславка, водій Таврії збив школяра, дитину госспіталізували
На місце аварії прибула поліція / Фото поліції Київської області

Хлопчика довелося госпіталізувати

Потерпілий школяр зазнав тілесних ушкоджень. Через це хлопчика направили до Миронівської центральної районної лікарні для обстеження лікарями.

ДТП під Миронівкою, водій Таврії наїхав на дитину
Наслідки аварії зі школярем під Миронівкою / Фото поліції Київської області

Наїхав на дитину на тротуарі й ледь не зніс паркан: схожий випадок в Ірпені

У місті Ірпінь під Києвом водій кросовера Citroen збив 8-річного хлопчика, який їхав на самокаті тротуаром. Після цього чоловік врізався в металеву огорожу й понівечив її. Дитину з місця аварії забрали до лікарні з травмами.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліція Миронівки встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в селі Владиславка за участі неповнолітнього

27 жовтня приблизно о 19 годині на виїзді із села Владиславка водій автомобіля "Таврія" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

В результаті наїзду 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження.

Пішохода направлено до Миронівської центральної лікарні для медичного обстеження.

На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції та встановлюють обставини події.

Працівники поліції вкотре закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкісний режим, будьте уважними та відповідальними на дорозі.