Інцидент трапився приблизно о 19:00 у селі Владиславка. На місце одразу прибули слідчі та група реагування патрульної поліції.
До теми Під Києвом чоловік збив дитину та втік
Аварія з вини водія
- На виїзді з населеного пункту чоловік не впорався з керуванням легковика.
- Він наїхав на дитину-пішохода і збив її.
- Від удару лобове скло авто розбилося вщент.
Від удару в машині вщент розбилося лобове скло / Фото поліції Київської області
На місце аварії прибула поліція / Фото поліції Київської області
Хлопчика довелося госпіталізувати
Потерпілий школяр зазнав тілесних ушкоджень. Через це хлопчика направили до Миронівської центральної районної лікарні для обстеження лікарями.
Наслідки аварії зі школярем під Миронівкою / Фото поліції Київської області
Наїхав на дитину на тротуарі й ледь не зніс паркан: схожий випадок в Ірпені
У місті Ірпінь під Києвом водій кросовера Citroen збив 8-річного хлопчика, який їхав на самокаті тротуаром. Після цього чоловік врізався в металеву огорожу й понівечив її. Дитину з місця аварії забрали до лікарні з травмами.
Текст публікації поліції Київської області:
Поліція Миронівки встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в селі Владиславка за участі неповнолітнього
27 жовтня приблизно о 19 годині на виїзді із села Владиславка водій автомобіля "Таврія" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.
В результаті наїзду 13-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження.
Пішохода направлено до Миронівської центральної лікарні для медичного обстеження.
На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції та встановлюють обставини події.
Працівники поліції вкотре закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Не перевищуйте швидкісний режим, будьте уважними та відповідальними на дорозі.