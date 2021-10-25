По предварительным данным, водитель "француза" по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части, где сбил маленького мальчика, который катался на самокате. На месте происшествия работали медики скорой и следователи.
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Пострадавшего с травмами отвезли в местную больницу. Какие именно повреждения получил мальчик – неизвестно.
Повалил дерево и остановился в заборе
- Авария произошла днем 25 октября на улице Чехова в Ирпене. Водитель кроссовера Citroen вылетел с дороги и наделал немало бед.
- После ДТП очевидцы вызвали полицию и скорую, а также начали оказывать пострадавшему первую помощь.
- Следователи осмотрели место инцидента и открыли в отношении водителя уголовное дело.
Как именно квалифицировали ДТП, неизвестно. Согласно Уголовному кодексу, полицейские должны определиться с тем, что инкриминировать водителю, после заключения медиков о степени тяжести травм ребенка.
Правоохранители пытаются установить все обстоятельства аварии.
Кроме того, полицейские еще раз напомнили всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения.