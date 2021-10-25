За попередніми даними, водій "француза" з невідомих причин виїхав за межі проїзної частини, де збив маленького хлопчика, що катався на самокаті. На місці події працювали медики швидкої та слідчі.

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Потерпілого з травмами відвезли до місцевої лікарні. Які саме ушкодження отримав хлопець, невідомо.

Повалив дерево та зупинився у паркані

Аварія сталася вдень 25 жовтня на вулиці Чехова в Ірпені. Водій кросовера Citroen вилетів з дороги та наробив чимало лиха.

Після ДТП очевидці викликали поліцію та швидку, а також почали надавати потерпілому першу допомогу.

Слідчі оглянули місце інциденту та відкрили щодо нього кримінальну справу.

Як саме кваліфікували ДТП, невідомо. Згідно з Кримінальним кодексом, поліцейські мають визначитися з тим, що інкримінувати водію, після висновку медиків про ступені важкості травм дитини.

Правоохоронці намагаються встановити всі обставини аварії.

Крім того, поліцейські ще раз нагадали всім про необхідність дотримування правил дорожнього руху.