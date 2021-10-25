Відомо, що автівка рухалася в напрямку центру. Після зіткнення з відбійником її занесло з лівої смуги вправо і викинуло на зелену зону.

До теми Під Києвом водій легковика вилетів на зустрічку і врізався у "Камаз": тіло затисло уламками

Infinity вилетіла в клумбу після зіткнення з відбійником, ДТП на проспекті Перемоги в Києві
Водій позашляховика врізався у відбійник і вилетів на клумбу / Фото Magnolia TV

Водій замів сліди

Свідок аварії розповів поліції, що бачив як компанія з Infinity одразу ж пересіла в іншу машину і поїхала геть. Зрештою правоохоронцям вдалося зв'язатися із власником позашляховика, однак його пояснення автопригоди виявилися суперечливими.

Аварія з Infinity на проспекті Перемоги у Києві, авто вилетіла на газон
Через шалену швидкість водій авто втратив керування / Фото Magnolia TV

Чи то крадії, чи то дружина

Чоловік відреагував на новину про дорожньо-транспортну пригоду напрочуд спокійно. Спершу він припустив, що його автівку могли викрасти.

Втім, згодом власник запевнив поліцейських, що за кермом була його дружина, яка після аварії сама викликала швидку допомогу. Однак насправді з місця автотрощі нікого не госпіталізували.

ДТП з Infinity у центрі Києва, на проспекті Перемоги позашляховик врізався у відбійник і вилетів у клумбу
Компанія, яка їхала в автівці, швидко зникла з місця пригоди на іншій машині / Фото Magnolia TV

Вбивча аварія на зустрічці у Києві: схоже

У Голосіївському районі столиці 21 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій Volkswagen Caddy на повному ходу влетів у вантажівку й загинув на місці трагедії. Його тіло із понівеченого металу рятувальникам довелося деблокувати спецзасобами.