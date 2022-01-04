На Сумщине мужчина убил знакомого, а затем подстроил поджог его автомобиля

В городе Ромны Сумской области 3 января нашли тело мужчины в обгоревшем автомобиле. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Подозреваемый напал на мужчину у него же дома

По версии следствия злоумышленник и его жертва были знакомы. Трагедия произошла накануне Нового года – 31 декабря.

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Тогда 51-летний местный житель пришел в гости к 68-летнему знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого гость нанес хозяину сильные травмы и тот скончался.

Пытался инсценировать поджог автомобиля

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина положил тело убитого в принадлежавший погибшему автомобиль. Ночью вывез его к реке, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег,

– рассказали правоохранители.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Подозреваемый уже задержан. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет.

На Сумщине в обгоревшем автомобиле нашли тело мужчины: смотрите видео

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