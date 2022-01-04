На Сумщині чоловік вбив знайомого, а далі підлаштував підпал його автомобіля

4 січня 2022 , 11:14
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Джерело:

поліція Сумщини

У місті Ромни Сумської області 3 січня знайшли тіло чоловіка в обгорілому автомобілі. Підозрюваного у вбивстві вже затримали.

Підозрюваний напав на чоловіка у нього ж вдома

За версією слідства, зловмисник та його жертва були знайомі. Трагедія трапилася передодні Нового року – 31 грудня.

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Тоді 51-річний місцевий мешканець прийшов в гості до 68-річного знайомого. Між чоловіками трапився конфлікт під час якого гість спричинив господарю сильні ушкодження й той помер.

Намагався інсценувати підпал автомобіля

Щоб приховати сліди злочину, чоловік поклав тіло вбитого в автомобіль, який належав загиблому. Вночі вивіз його до річки, облив легкозаймистою речовиною та підпалив,
– розповіли правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство. Підозрюваного вже затримали. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років.

На Сумщині в обгорілому автомобілі знайшли тіло чоловіка: дивіться відео

 

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Автор: Софія Мінджоса