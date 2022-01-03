Вдома підозрювана має перебувати з 19:00 до 6:00 ранку. На нічному домашньому арешті наполягало слідство.
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Адвокатка виступала проти такого запобіжного заходу
Адвокатка підозрюваної Оксана Балабан виступала проти такого запобіжного заходу. Захисниця наголосила, що її клієнтка – матір-одиначка з двома неповнолітніми дітьми. Жінка забезпечує свою сім'ю сама.
Жінка не може виїжджати поза межі області
Підозрювана має з'являтись за викликом до суду, а також не може виїжджати за межі Миколаївської області. Також вона має утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
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Головне про резонансне вбивство у Миколаївській області:
- Смертельний інцидент стався вранці 1 січня у будівлі місцевого клубу, де відбулась дискотеки.
- Жінка вбила свого знайомого, який у нетверезому стані до неї чіплявся.
- Чоловік погрожував ножем. Підозрювана відібрала зброю та вдарила нападника.
- 25-річний потерпілий помер на місці від отриманої травми.
- У соцмережах обурились кваліфікацією злочину.
- Проте у поліції пояснили, що при вбивстві були свідки. Жінка вдарила жертву у той момент, коли загрози її життю вже не було.
- Також підозрювана не заявила щодо можливої спроби зґвалтування.