Заявивши сам на себе, зловмисник планував відвернути увагу поліцейських від того, що він причетний до злочину. Але його задум не вдався.

Читайте також Зґвалтував та вбив пенсіонерку: на Буковині через 13 років засудили злочинця

Як поліції вдалось викрити зловмисника

Експертиза виявила на тілі пенсіонера багато тілесних ушкоджень. Чоловік був закинутий меблями.

Доглядальник стверджував, що не провідував дідуся останні два дні. Водночас правоохоронці зауважили, що зловмисник плутаєтья у показах і у справі з'являються нові деталі.

Згодом поліція виявила, що напередодні доглядальника зафіксували камери відеоспостереження, коли він крав продукти із магазину. Їх знайшли в квартирі загиблого під час огляду. Також виявили в кімнаті і телефон підозрюваного, а в смітнику неподалік будинку його закривавлений одяг.

Крав гроші у пенсіонера

Після втановлених фактів доглядальник визнав свою причетність до смерті пенсіонера. Вони посварились через нібито постійні докори потерпілого, який звинувачував доглядальника у крадіжках грошей.

Чергова сварка завершилася вбивством. Після злочину чоловік увімкнув газ та втік. Водночас невідомо, чому він повернувся на місце злочину і викликав поліцію. Підозрюваний 55-річний мешканець Тернополя раніше не мав проблем із поліцією.

Правоохоронці відкрили справу про умисне вбивство. Вирішують питання про оголошення підозри та який запобіжний захід обрати. Слідство продовжується.

Убивства пенсіонерів в Україні

У Червонограді 14 грудня трапилося жорстоке вбивство. 32-річний чоловік побив до смерті пенсіонера, з яким разом був у гостях. Правоохоронці затримували підозрюваного. Йому загрожувала в'язниця.

Також на Львівщині в березні 2021 року 36-річний львів'янин жорстоко вбив пенсіонера. Через кілька місяців суд оголосив зловмиснику вирок. Підсудний визнавав свою провину. Однак він запевняв, що не хотів вбивати пенсіонера.

Донецька прокуратура завершила розслідування проти мешканця Новотроїцького, якого звинувачують в 2 умисних жорстоких вбивствах пенсіонерів та розбійних нападах. Злочин трапився ще у ніч на 12 травня 2021 року.

Вас може зацікавити, як росіяни вбили українського пенсіонера на Донбасі: дивіться відео