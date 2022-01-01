Вбивство сталось вночі 1 січня у квартирі у центрі Львова. Винаймав житло 50-річний житель Черкаської області.

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Трагедія сталась під час святкування Нового року

Власником помешкання був 39-річний місцевий мешканець. Чоловіки зустрічали 2022 рік разом, коли і виник конфлікт.

Суперечка завершилась смертю орендаря. Львів'янин вдарив черкащанина ножем в груди, поранення виявились несумісними з життям. Власник квартири сам викликав швидку допомогу.

Львів'янина раніше притягували до кримінальної відповідальності

За інформацією поліції, 39-річного чоловіка уже раніше притягали до кримінальної відповідальності. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

Зверніть увагу! Якщо суд визнає власника квартири винним, то йому загрожує ув'язнення терміном від 7 до 15 років.

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Трагедії під час новорічних свят: коротко