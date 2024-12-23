У Вищому Апеляційному суді 23 грудня відбулося засідання суду над підозрюваним у вбивстві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентку Еспресо Юлію Зубченко.

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Суд продовжив запобіжний захід Косову

Суд задовольнив рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері Артемові Косову.

Також суд відхилив клопотання адвокатів підозрюваного про заміну тримання під вартою на домашній арешт. Захист аргументував це необхідністю догляду за хворими батьками підозрюваного.

Прокурор вважає, що така причина для помʼякшення запобіжного заходу є гіперболізованою. Косов відмовився коментувати апеляцію.

Батько вбитого підлітка згодний з рішенням сьогоднішнього суду, проте скаржиться на адвокатів підозрюваного. За його словами, вони вже зірвали кілька засідань, а також опитування свідків.

Приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони (адвокати Косова – 24 Канал) прийшли, а на минулі два ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони сильно зайняті,

– каже батько вбитого.

Раніше 24 Канал публікував відео вбивства підлітка на фунікулері у Києві, що ширилося мережею. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції підозрюваний штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав поріз шиї. Хлопець помер від втрати крові до приїзду медичної допомоги.