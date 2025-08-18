В ночь на 18 августа российские войска в очередной раз атаковали Сумы ударными беспилотниками. На этот раз они ударили по Сумскому государственному университету.

В результате этого разрушен один из корпусов учебного заведения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Кордон.Медиа" и исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Какие последствия атаки на Сумы?

Этой ночью Россия применила по меньшей мере четыре ударных беспилотника, которые прицельно ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Россияне попали по Сумскому государственному университету. Пожар тушили вплоть до утра.

Последствия атаки на Сумской государственный университет / Фото "Кордон.Медиа"

Заведующий кафедрой журналистики и филологии университета Владимир Садивничий рассказал "Кордон.Медиа", что на третьем этаже после пожара помещения залиты водой. Аудитории кафедры огонь не задел, но они повреждены взрывной волной.

Кроме этого, в одном из кабинетов едва держится оконная рама. Окон также нет в режиссерской, монтажной и телестудии.

В Сумском государственном университете рассказали о последствиях атаки: видео "Кордон.Медиа"

Доцент кафедры прикладной экологии Роман Васькин говорит, что последствия попаданий будут сказываться в течение многих лет, восстановить все после атаки будет достаточно сложно.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения из-за угрозы обстрелов студенты учатся дистанционно и аудитории пустовали. Теперь помещения, где когда-то проводили пары, больше не пригодны для обучения.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на циничную российскую атаку. Он заявил, что оккупанты разрушили учебное заведение, где должны были бы учиться студенты, строить свое будущее.

Возникает логичный вопрос: не в российских университетах учат именно такой "тактике войны" – бить по гражданским, уничтожать университеты, школы, больницы? Это не случайность и не "ошибка". Это продуманная стратегия – война против гражданской жизни,

– написал он.

А также добавил, что Россия воюет с украинским образованием, культурой и с нашим будущим.

Атака на Сумы: коротко о главном