Суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 миллионов долларов может быть собственностью Путина. Журналисты нашли много улик, указывающих на это, поэтому американские чиновники начали проверку.

По данным издания The New York Times, яхта находится в сухом доку в итальянском приморском городе.

Внимание Российская экномика – это танк, в котором заканчивается солярка

Спецслужбы США не имеют окончательных выводов по поводу права собственности на суперяхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что нашли доказательства того, что она связана с Путиным,

– говорится в сообщении СМИ.

В частности, есть показания бывшего члена экипажа о том, что яхта предназначена для Путина.

Путин часто записывает имущество на друзей-олигархов

Американские чиновники утверждают, что Путин сохраняет незначительную часть своего богатства на собственном имени. Вместо этого он использует дома и лодки, номинально принадлежащие российским олигархам.

И все же, через разные подставные компании Путин может иметь прямой контроль над "Шехерезадой",

– отметили журналисты.

Американские чиновники также отметили, что яхта дважды плавала в Сочи летом 2020 и 2021 годов. Как известно, во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в Сочи.

Если владелец окажется российским олигархом – на имущество будет наложен арест

Поэтому Управление разведки и анализа Минфина и Управление военно-морской разведки ВМС расследуют право собственности на суперяхту. В частности, Министерство юстиции создало специальную группу для розыска попавших под санкции активов российских олигархов.

В то же время, капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс заявил, что Путин не является владельцем суперяхты и что президент России никогда не ступал на нее. Однако называть владельца отказался.

Итальянские власти также отреагировали на сообщения о возможной связи собственности яхты с российским кругом олигархов и пообещали, что внимательно изучат этот вопрос.

В рамках процесса, который может занять до нескольких недель, финансовая полиция Италии соберет доказательства и предоставит их правительственному комитету, который решит, связано ли право собственности или пользования судном с кем-то из санкционного списка.

Если связи подтвердятся, "Шехерезаду" могут арестовать.