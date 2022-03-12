Суперяхта "Шехерезада" вартістю 700 мільйонів доларів може належати Путіну, – ЗМІ

Суперяхта "Шехерезада" вартістю 700 мільйонів доларів може бути власністю Путіним. Журналісти знайшли чимало доказів, які вказують на це, тож американські чиновники розпочали перевірку.

За даними видання The New York Times, наразі яхта перебуває в сухому доку в італійському приморському місті.

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Спецслужби США не мають остаточних висновків щодо права власності на супер'яхту "Шехерезада", але американські чиновники заявили, що знайшли докази того, що вона пов'язана з Путіним,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Зокрема є свідчення колишнього члена екіпажу про те, що яхта призначена для Путіна.

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Американські чиновники стверджують, що Путін зберігає незначну частину свого багатства на власне ім'я. Замість цього він використовує будинки та човни, які номінально належать російським олігархам.

І все-таки, через різні підставні компанії Путін може мати прямий контроль над "Шехерезадою",

– зазначили журналісти.

Американські посадовці також зауважили, що яхта двічі плавала до Сочі влітку 2020 та 2021 років. Як відомо, під час пандемії коронавірусу Путін проводив багато часу в Сочі.

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Тож, Управління розвідки та аналізу Мінфіну, і Управління військово-морської розвідки ВМС розслідують право власності на супер'яхту. Зокрема, Міністерство юстиції створило спеціальну групу для розшуку активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

Водночас капітан "Шехеразади" Гай Беннет-Пірс заявив, що Путін не є власником супер'яхти і що президент Росії ніколи не ступав на неї. Однак, називати власника відмовився.

Італійська влада також відреагувала на повідомлення про можливий зв'язок власності яхи з російським колом олігархів і пообіцяла, що уважно вивчить це питання.

У рамках процесу, який може зайняти до кількох тижнів, фінансова поліція Італії збере докази та надасть їх урядовому комітету, який потім вирішить, чи пов’язане право власності чи користування судном із кимось із санкційного списку.

Якщо зв'язки таки підтвердяться, "Шехерезаду" можуть арештувати.