По данным издания The New York Times, яхта находится в сухом доку в итальянском приморском городе.

Внимание Российская экномика – это танк, в котором заканчивается солярка

Спецслужбы США не имеют окончательных выводов по поводу права собственности на суперяхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что нашли доказательства того, что она связана с Путиным,

– говорится в сообщении СМИ.

В частности, есть показания бывшего члена экипажа о том, что яхта предназначена для Путина.

Путин часто записывает имущество на друзей-олигархов

Американские чиновники утверждают, что Путин сохраняет незначительную часть своего богатства на собственном имени. Вместо этого он использует дома и лодки, номинально принадлежащие российским олигархам.

И все же, через разные подставные компании Путин может иметь прямой контроль над "Шехерезадой",

– отметили журналисты.

Американские чиновники также отметили, что яхта дважды плавала в Сочи летом 2020 и 2021 годов. Как известно, во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в Сочи.

Если владелец окажется российским олигархом – на имущество будет наложен арест

Поэтому Управление разведки и анализа Минфина и Управление военно-морской разведки ВМС расследуют право собственности на суперяхту. В частности, Министерство юстиции создало специальную группу для розыска попавших под санкции активов российских олигархов.

В то же время, капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс заявил, что Путин не является владельцем суперяхты и что президент России никогда не ступал на нее. Однако называть владельца отказался.

Итальянские власти также отреагировали на сообщения о возможной связи собственности яхты с российским кругом олигархов и пообещали, что внимательно изучат этот вопрос.

В рамках процесса, который может занять до нескольких недель, финансовая полиция Италии соберет доказательства и предоставит их правительственному комитету, который решит, связано ли право собственности или пользования судном с кем-то из санкционного списка.

Если связи подтвердятся, "Шехерезаду" могут арестовать.