Суверенитет Украины – условие нашей безопасности, – главы МИД Австрии, Чехии и Словакии в Киеве

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии в понедельник, 7 февраля, прибыли в Киев. В украинской столице они проведут 2 дня.

В Украину прибыли: Иван Корчек – глава МИД Словакии; Ян Липавский – глава МИД Чехии; Александр Шалленберг – глава МИД Австрии. В Киеве они выразили свою солидарность с Украиной.

Заметьте Решительная поддержка Украины: премьеры Канады и Норвегии обсудили сдерживание агрессии России

Посылая мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины – это также вопрос нашей безопасности,

– заявил Шалленберг.

США пообещали еще больше помощи Украине

По состоянию на 7 января в Украине приземлились 8 самолетов с военной помощью от США.

Более того, посольство Штатов в Украине пообещало, что "будет еще больше". В сообщении говорится, что "мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность".

По данным Алексея Резникова – министра обороны Украины – США уже отправили в Украину уже более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

Резников оценил угрозы нападения России: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Заметка Ivan Korcok:

Taking off 4 a joint trip

@JanLipavsky

@a_schallenberg

to express our solidarity w/ Ukraine & get a grasp of the situation on the ground. Looking forward to the next 2 days. is a good friend & close partner of Ukraine.