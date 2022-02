Суверенітет України – умова нашої безпеки, – глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини у Києві

Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини у понеділок, 7 лютого, прибули до Києва. В українській столиці вони проведуть 2 дні.

В Україну прибули: Іван Корчок – глава МЗС Словаччини; Ян Ліпавський – очільник МЗС Чехії; Александр Шалленберг – глава МЗС Австрії. У Києві вони висловили свою солідарність з Україною.

Надсилаючи потужний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом. Адже суверенітет України – це також питання нашої безпеки,

– заявив Шалленберг.

США пообіцяли ще більше допомоги Україні

Станом на 7 січня в Україні приземлилися 8 літаків з військовою допомогою від США.

Ба більше, посольство Штатів в Україні пообіцяло, що "буде ще більше". У повідомленні мовиться, що США стоять пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.

За даними Олексія Резнікова – міністра оборони України – США вже відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Допис Ivan Korcok:

Taking off 4 a joint trip

@JanLipavsky

@a_schallenberg

to express our solidarity w/ Ukraine & get a grasp of the situation on the ground. Looking forward to the next 2 days. is a good friend & close partner of Ukraine.