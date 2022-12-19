"Святой Николай, помоги нашим ВСУ": Минобороны показало щемящие письма от украинских детей

В этом году письма Святому Николаю от украинских детей до боли особенные. Маленькие украинцы не просят игрушек, они хотят окончания войны.

В Минобороны опубликовали трогательные письма от детей к Николаю. Они просят мира, защиты для Украины, суперсилы и Победы для ВСУ.

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Письма Николаю от украинских детей

София из Стрельского лицея просит у Николая здоровья и помощи для защитников, а также военную технику ради победы. Оксана тоже хочет, чтобы у воинов были оружие, еда, одежда и тепло. Дмитрий же из 6-А класса приказал, чтобы его брат вернулся с фронта живым и здоровым.

Другие детишки тоже просили у Николая мира, победы и счастья всей Украине.

Сегодня каждый воин – земной помощник Николая, оберегающий нас от ненастий и бед. Мы гордимся и благодарим наших защитников! Пусть Святой Николай Чудотворец услышит молитвы всех украинцев, укрепляет здоровье и силы наших защитников, помогает нам на пути к нашей победе! Поздравляем со светлым праздником,

– сказали в Минобороны.

Письма от детей в ВСУ: фото Минобороны

К защитникам тоже приходит Николай

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, в котором к воинам на Востоке Украины пришли Николай и символ 2023 года – кролик. Они принесли защитникам подарки в виде разных боеприпасов и дрона.