"Святий Миколаю, допоможи нашим ЗСУ": Міноборони показало щемливі листи від українських дітей

Цьогоріч листи до Святого Миколая від українських дітей до болю особливі. Маленькі українці не просять іграшок, вони хочуть закінчення війни.

У Міноборони опублікували зворушливі листи від діток до Миколая. Вони просять миру, захисту для України, суперсили й Перемоги для ЗСУ.

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Листи до Миколая від українських дітей

Софія зі Стрільського ліцею просить у Миколая здоров'я та допомоги для захисників, а також воєнну техніку заради перемоги. Оксана теж охоче, щоб у воїнів були зброя, їжа, одяг та тепло. Натомість Дмитро з 6-А класу загадав, щоб його брат повернувся з фронту живим та здоровим.

Інші дітки теж просили в Миколая миру, перемоги та щастя всій Україні.

Сьогодні кожен воїн – земний помічник Миколая, що оберігає нас від нещасть і біди. Ми пишаємося і дякуємо нашим захисникам! Нехай Святий Миколай Чудотворець почує молитви всіх українців, зміцнює здоров’я і сили наших захисників, сприяє нам на шляху до нашої перемоги! Вітаємо зі світлим святом,

– сказали в Міноборони.

Листи від дітей до ЗСУ: фото Міноборони

До захисників теж приходить Миколай

Сухопутні війська ЗСУ України опублікували відео, у якому до воїнів на Сході України прийшли Миколай та символ 2023 року – кролик. Вони принесли захисникам подарунки у вигляді різних боєприпасів та дрона.