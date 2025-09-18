Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. По состоянию на 22:00 четверга, 18 сентября, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновений с начала суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес 52 авиационных удара, сбросив 95 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Враг также привлек к ударам 1 566 дронов-камикадзе и совершил 3 476 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов, еще 2 боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 28 КАБов, а также совершил 132 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 5 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 8 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора и Отрадное, 3 боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой. С 6 атак украинские воины отбили 5, продолжается еще 1 боестолкновение.

На Лиманском направлении захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Шандриголовое, Ставки, Заречное. Продолжаются 2 боестолкновения.

На Северском направлении защитники отбили 9 штурмов – оккупанты пытались продвигаться в районе Серебрянки и атаковали в сторону Ямполя, Выемки. Продолжаются 4 боевых столкновения.

На Краматорском направлении противник 2 раза безрезультатно пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра; еще 2 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 61 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. В 6 локациях бои не утихают до сих пор.

На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции,

– уточнили в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском направлении агрессор 21 раз пытался прорвать оборону защитников в районах населенных пунктов Январское, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового. Продолжаются 3 боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник 5 раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне 2 раза тщетно пытались приблизиться к позициям защитников в направлении Антоновского моста.

