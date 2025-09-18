Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Станом на 22:00 четверга, 18 вересня, на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнень від початку доби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 52 авіаційних удари, скинувши 95 КАБів.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Ворог також залучив до ударів 1 566 дронів-камікадзе та здійснив 3 476 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів, ще 2 боєзіткнення тривають. Окрім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 КАБів, а також здійснив 132 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, з яких 5 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 8 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Одрадне, 3 бої тривають.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Куп'янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. З 6 атак українські воїни відбили 5, триває ще 1 боєзіткнення.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки, Зарічне. Продовжуються 2 боєзіткнення.

На Сіверському напрямку захисники відбили 9 штурмів – окупанти намагалися просуватися в районі Серебрянки та атакували в бік Ямполя, Виїмки. Тривають 4 бойові зіткнення.

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку противник 2 рази безрезультатно намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру; ще 2 боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 61 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. У 6 локаціях бої не вщухають дотепер.

Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції,

– уточнили в Генштабі ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку агресор 21 раз намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. Тривають 3 боєзіткнення.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів наступав у районі населеного пункту Кам'янське та в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку росіяни 2 рази марно намагалися наблизитися до позицій оборонців у напрямку Антонівського мосту.

