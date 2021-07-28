"С*ы здесь": мать кричала и издевалась над девочкой под Запорожьем – видео

В городе Орехово на Запорожье женщина громко кричала на маленькую девочку и угрожала, что отдаст в интернат. Кроме того, таскала за уши ребенка и не пускала в туалет. Происходило все это в паспортном столе на глазах у других посетителей.

Свидетели и выложили в сеть соответствующее видео 27 июля. Как утверждают в посте, такая неприятная ситуация собственно и произошла в этот день.

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Издевательства матери над ребенком под Запорожьем

По словам свидетелей, мать не только таскала девочку за уши, а и не давала ей попить. А когда ребенок просилась в туалет, кричала: "С*ы здесь".

Также женщина угрожала, что "даст по голове" ребенку. Более того, девочку обещала отдать в интернат и вроде как корила ее за то, что забрала из детдома.

На обнародованных кадрах видно, как нервная иметь бегает за девочкой. Впоследствии хватает ее за руку и резко сажает на место. В то же время она очень сильно кричит на ребенка.

Что пишут в комментариях

Возмущенные пользователи отмечают, что девочка имеет выглядить запуганно и неопрятно. Кроме того, в комментах указывают на неподтвержденные данные о том, что женщина якобы уже прославилась на одном из социальных шоу. И там у нее отбирали детей.

Кроме того, многие признают, что поведение женщины и ее отношение к ребенку шокирует. В то же время неприятно поражает реакция – точнее, ее полное отсутствие – свидетелей инцидента. Также пишут, что у "героини" видео действительно ранее социальные службы забирали детей.

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Под Запорожьем иметь таскала девочку за уши и не пускала в туалет: смотрите видео