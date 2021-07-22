Причины отказа водителя пока неизвестны. О досадном случае рассказали очевидцы.
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Детали
Речь идет о маршруте № 590 – курсирующей с "Лыбедской" на Троещину.
Сегодня женщину с малышом и коляской водитель маршрутки со свободной площадкой для колясок не пустил в салон,
– пишет киевлянка Лера Сорочан в фейсбуке.
Женщина опубликовала фото самой маршрутки, а также водителя.
Другие случаи
В комментариях пользовательница фейсбука Людмила Горбач пишет, что также была свидетелем подобной ситуации. "Видели в 401 маршрутке, как водитель задней дверью зажал коляску и начал кричать на женщину, мол, можно шевелиться как сонная муха".
В феврале в столице произошел другой случай – водитель маршрутки № 239 отказался везти дедушку с двумя детьми. Все потому, что мужчина требовал, чтобы дедушка платил за двоих детей из многодетной семьи.