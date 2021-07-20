Свидетели инцидента отмечают, что иностранка вспомнила русские маты, когда выходила. Видео конфликта попало в сеть.
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Выходить не хотела
Об этом написали в сообществе "Киев Оперативный".
Ругалась с контролерами, потому что не оплатила проезд и выходить тоже не хотела,
– говорится в заметке.
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В Киеве отменили бумажные билеты
Напоминаем, что в Киеве полностью отменили бумажные билеты в общественном транспорте. Все пассажиры транспорта Киевпасстранса отныне должны пользоваться электронными билетами.
Где можно купить QR-билет для проезда в транспорте Киева
- терминалах самообслуживания е-билета;
- T-киосках;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях метро Киева;
- в приложении "Киев Цифровой".