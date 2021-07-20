Свидетели инцидента отмечают, что иностранка вспомнила русские маты, когда выходила. Видео конфликта попало в сеть.

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Выходить не хотела

Об этом написали в сообществе "Киев Оперативный".

Ругалась с контролерами, потому что не оплатила проезд и выходить тоже не хотела,

– говорится в заметке.

В Киеве иностранка устроила скандал в трамвае: видео

В Киеве отменили бумажные билеты

Напоминаем, что в Киеве полностью отменили бумажные билеты в общественном транспорте. Все пассажиры транспорта Киевпасстранса отныне должны пользоваться электронными билетами.

Где можно купить QR-билет для проезда в транспорте Киева