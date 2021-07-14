Как отметили в КГГА, все пассажиры транспорта Киевпасстранса отныне должны пользоваться электронными билетами. Это не только сделает поездку более удобной, но и приведет к улучшению работы трамваев, троллейбусов и автобусов.

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Переход на электронный билет: что известно

Первым на е-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, а с 1 ноября – на городской электричке.

С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке. Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях – с 1 июля.

По словам столичных властей, благодаря такому шагу можно будет эффективнее контролировать работу транспорта и следить за его загруженностью. Кроме того, получение полной картины позволит городу более точно возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

Добавим, что льготные категории населения по-прежнему продолжат пользоваться своими льготами.

Где можно купить QR-билет для проезда в транспорте Киева

Для проезда в общественном транспорте столицы можно использовать специальную транспортную карту или специальный QR-билет. Его можно приобрести в:

терминалах самообслуживания е-билета;

T-киосках;

терминалах Easy Pay;

на станциях метро Киева;

в приложении Киев Цифровой.

Чиновники настаивают на том, что Киев поднимается в рейтинге комфортности проживания, а также привлекательности для гостей города. Кроме того, благодаря цифровизации сервисов деятельность столичных служб становится более эффективной и прозрачной.

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