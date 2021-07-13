Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО "Мицуи Украина". Эта компания предлагает установить два новых современных и мощных эскалатора Heavy Duty.

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Ждали 5 лет

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, история с заменой главного эскалатора страны тянется с 2016 года.

К сожалению, ни одному руководителю компании пока не удалось выполнить эту простую, на первый взгляд, задачу. Все ранее объявленные тендеры на их замену блокировались в Антимонопольном комитете или в судах,

– сказал Юрик.

Также он добавил, что не был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг.

Установить новые эскалаторы планируют не позднее чем за 9 месяцев. В Укрзализныце их называют "главными железнодорожными воротами страны".

Параметры эскалаторов

Высота новых подъемников составит 6,5 метров.

Работать эскалаторы должны не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей вокзала в час.

Кроме обычных опций, новые эскалаторы будут иметь LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройства для обеззараживания перил.

Также производитель обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов в течение 60 месяцев.

Поскольку старые подъемники будут менять на новые, то эскалатор будет полностью остановлен на один месяц.

Нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции "Киев-Пассажирский" и нуждаются в замене.