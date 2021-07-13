Переможцем торгів у системі Prozorro на їх постачання та встановлення стало ТОВ "Міцуї Україна". Ця компанія пропонує встановити два нові сучасні та потужні ескалатори Heavy Duty.

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Чекали 5 років

Як повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, історія з заміною головного ескалатора країни тягнеться з 2016 року.

На жаль, жодному керівнику компанії поки не вдалося виконати це просте, на перший погляд, завдання. Усі раніше оголошені тендери на їх заміну блокувалися в Антимонопольному комітеті або в судах,

– сказав Юрик.

Також він додав, що не було досягнуто консенсусу з виробником у 2019 році, коли ескалатор планувалося придбати в лізинг.

Встановити нові ескалатори планують не пізніше ніж за 9 місяців. В Укрзалізниці їх називають "головними залізничними воротами країни".

Параметри ескалаторів

Висота нових підйомників становитиме 6,5 метрів.

Працювати ескалатори мають не менше 20 годин на добу та обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину.

Крім звичайних опцій, нові ескалатори матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів.

Також виробник забезпечить технічну підтримку та сервісне обслуговування ескалаторів упродовж 60 місяців.

Оскільки старі підйомники будуть міняти на нові, то ескалатор буде повністю зупинений на один місяць.

Нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу станції "Київ-Пасажирський" та потребують заміни.