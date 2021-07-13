Ремонтними роботами на площі займатимуться працівники приватної компанії "Автомагістраль – Південь". Про це повідомили на сторінці "Великого будівництва" у фейсбуці.

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Реконструкція Театральної площі знадобилася нібито через те, що при проєктуванні об'єкту допустили серйозні помилки.

Благодійне відновлення

У приватінй компанії, яка вирішила за власний кошт зайнятися реконструкцією Театральної площі, зазначили, що при проєктування площі 30 років тому не передбачили систему поливу зелених зон.

Це призвело до того, що поливальним вантажівкам довелося постійно заїжджати на площу.

Крім того, взимку покриття пошкоджувала снігоприбиральна техніка.

Що зроблять на Театральній площі у Києві



Реконструкцію площі роблять нібито не за гроші держави / Фото "Автомагістраль – Південь"

Працівники компанії, яка займається чималою частиною підрядів під час реалізації "Великого будівництва" до Дня Незалежності мають:

покласти нові гранітні плити;

прокладуть систему поливу газонів;

замінять електромережі;

реконструюють опори ліхтарів;

пофарбують фасад Національної опери, а також облаштують гідроізоляцію цокольного поверху.



Робітники зірвали всю бруківку біля Національної опери / Фото "Автомагістраль – Південь"

Наразі старі гранітні плити та бетонну основу загальною площею 7 тисяч квадратних метрів вже демонтували. Наразі спеціалісти оновлюють основу та встановлюють нове гранітне покриття на сходах та парапетах території біля Національної опери.