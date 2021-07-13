Ремонтными работами на площади будут заниматься работники частной компании "Автомагистраль – Юг". Об этом сообщили на странице "Большой стройки" в фейсбуке.

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Реконструкция Театральной площади понадобилась якобы из-за того, что при проектировании объекта допустили серьезные ошибки.

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В частной компании, которая решила за свой счет заняться реконструкцией Театральной площади, отметили, что при проектировании площади 30 лет назад не предусмотрели систему полива зеленых зон.

Это привело к тому, что поливочным грузовикам пришлось постоянно заезжать на площадь.

Кроме того, зимой покрытие повреждала снегоуборочная техника.

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Реконструкцию площади делают якобы не за деньги государства / Фото "Автомагистраль – Юг"

Работники компании, которая занимается немалой частью подрядов при реализации "Большой стройки" ко Дню Независимости, должны:

положить новые гранитные плиты;

проложить систему полива газонов;

заменить электросети;

реконструировать опоры фонарей;

покрасить фасад Национальной оперы, а также обустроить гидроизоляцию цокольного этажа.



Рабочие сорвали всю брусчатку возле Национальной оперы / Фото "Автомагистраль – Юг"

Сейчас старые гранитные плиты и бетонное основание общей площадью 7 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Сейчас специалисты обновляют основу и устанавливают новое гранитное покрытие на лестницах и парапетах территории возле Национальной оперы.