Ремонтными работами на площади будут заниматься работники частной компании "Автомагистраль – Юг". Об этом сообщили на странице "Большой стройки" в фейсбуке.
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Реконструкция Театральной площади понадобилась якобы из-за того, что при проектировании объекта допустили серьезные ошибки.
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- В частной компании, которая решила за свой счет заняться реконструкцией Театральной площади, отметили, что при проектировании площади 30 лет назад не предусмотрели систему полива зеленых зон.
- Это привело к тому, что поливочным грузовикам пришлось постоянно заезжать на площадь.
- Кроме того, зимой покрытие повреждала снегоуборочная техника.
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Реконструкцию площади делают якобы не за деньги государства / Фото "Автомагистраль – Юг"
Работники компании, которая занимается немалой частью подрядов при реализации "Большой стройки" ко Дню Независимости, должны:
- положить новые гранитные плиты;
- проложить систему полива газонов;
- заменить электросети;
- реконструировать опоры фонарей;
- покрасить фасад Национальной оперы, а также обустроить гидроизоляцию цокольного этажа.
Рабочие сорвали всю брусчатку возле Национальной оперы / Фото "Автомагистраль – Юг"
Сейчас старые гранитные плиты и бетонное основание общей площадью 7 тысяч квадратных метров уже демонтировали. Сейчас специалисты обновляют основу и устанавливают новое гранитное покрытие на лестницах и парапетах территории возле Национальной оперы.