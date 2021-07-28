"С*и тут": мати верещала та знущалася над дівчинкою під Запоріжжям – відео

У місті Оріхів на Запоріжжі жінка голосно кричала на маленьку дівчинку та погрожувала, що віддасть в інтернат. Крім того, тягала за вуха дитину та не пускала в туалет. Відбувалося все це в паспортному столі на очах у інших відвідувачів.

Свідки й виклали в мережу відповідне відео 27 липня. Як переконують у дописі, така неприємна ситуація власне й сталася цього дня.

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Знущання мати над дитиною під Запоріжжям

За словами свідків, мати не лише тягала дівчинку за вуха, а і не давала їй попити. А коли дитина просилася в туалет, кричала: "С*и тут".

Також жінка погрожувала, що "дасть по голові" дитині. Ба більше, дівчинку обіцяла віддати в інтернат і ніби як картала її за те, що забрала з дитбудинку.

На оприлюднених кадрах видно, як нервова мати бігає за дівчинкою. Згодом хапає її за руку та різко садить на місце. Водночас вона дуже сильно кричить на дитину.

Що пишуть у коментарях

Обурені користувачі зазначають, що дівчинка має заляканий і недоглянутий вигляд. Крім того, в коментах вказують на непідтверджені дані про те, що жінка нібито вже прославилась на одному з соціальних шоу. І там у неї відбирали дітей.

Крім того, багато хто визнає, що поведінка жінки та її ставлення до дитини шокує. Водночас неприємно вражає реакція – точніше, її повна відсутність – свідків інциденту. Також пишуть, що у "героїні" відео дійсно раніше соціальні служби забирали дітей.

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Під Запоріжжям мати тягала маленьку дівчинку за вуха і не пускала в туалет: дивіться відео